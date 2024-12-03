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Игрок «Спартака» Денисов: чемпионство? Будем биться за Станковича до конца

Игрок «Спартака» Денисов: чемпионство? Будем биться за Станковича до конца
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Защитник московского «Спартака» Даниил Денисов ответил на вопрос, сможет ли главный тренер команды Деян Станкович привести красно-белых к чемпионству.

«Есть ли уверенность в том, что Станкович может привести команду к чемпионству? Мы уверены в своём тренере, будем биться за него до конца. Но очки считают по весне. Мы хотим завершить этот год достойно, одержав победу», — приводит слова Денисова «РБ Спорт».

Турнирная таблица РПЛ

Напомним, 1 декабря состоялся матч 17-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Спартаком». Игра проходила на стадионе «Краснодар» в одноимённом городе. Матч закончился со счётом 3:0 в пользу гостей. «Спартак» по состоянию на сегодняшний день занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, отставая от лидирующего «Зенита» на пять очков.

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