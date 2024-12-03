Защитник «Спартака» Денисов высказался о шансах команды на чемпионство

Защитник «Спартака» Даниил Денисов ответил на вопрос о шансах московской команды на чемпионство в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

— Пять очков до «Зенита». Впереди вся весна. Твои мысли?

— Следующая игра (улыбается).

— Есть шансы побороться?

— Очки считают по весне. В следующем году нужно хорошо стартовать, идти и набирать ход. Об этом мы будем говорить в следующем году, — сказал Денисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, сейчас «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2024/2025. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет пять очков.