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Ари: я новый спортивный директор «Торпедо»

Ари: я новый спортивный директор «Торпедо»
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Бывший футболист «Спартака», «Локомотива» и «Краснодара» Ари подтвердил своё назначение на пост спортивного директора московского «Торпедо». Бразилец заявил, что уже прибыл в Россию.

«Подтверждаю: я новый спортивный директор «Торпедо». Уже нахожусь в России», — приводит слова Ари «РБ Спорт».

Ранее стало известно, что бразилец с паспортом РФ Ари будет официально назначен в «Торпедо» в ближайшее время. Кроме того, под вопросом находится будущее президента клуба Александра Волнушкина. Его действующий контракт с клубом рассчитан до 17 января. Вопрос о продлении сотрудничества будет обсуждаться на заседании совета директоров после зимнего отпуска.

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