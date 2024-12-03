«Дело не в адаптации». Шалимов высказался о текущей форме форварда «Спартака» Угальде

Бывший главный тренер «Урала» и «Краснодара» Игорь Шалимов прокомментировал текущую форму коста-риканского нападающего красно-белых Манфреда Угальде.

«Не согласен с разговорами о том, что Угальде наконец адаптировался. Дело вообще не в адаптации, его перестали дёргать на фланг, костариканец играет только центрфорварда, где всё доказывает. Замены Станкович делает по позиции, крайние нападающие начинают сужать, играют там, где быстрее можно добраться до ворот», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

Всего в нынешнем сезоне Угальде провёл за «Спартак» 21 матч во всех турнирах, в которых отметился 15 забитыми мячами и тремя результативными передачами. По состоянию на сегодняшний день Манфред является лучшим бомбардиром Российской Премьер-Лиги. На его счету 14 забитых мячей. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 22-летнего футболиста составляет € 9 млн.