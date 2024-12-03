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Тренер «Арсенала» Сторожук: усиление нужно всем, но это требует других финансовых вложений

Тренер «Арсенала» Сторожук: усиление нужно всем, но это требует других финансовых вложений
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Главный тренер тульского «Арсенала» Александр Сторожук высказался о финансовых возможностях клуба. После 21 тура Мелбет Первой лиги «Арсенал» занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 30 очков. В следующем матче внутреннего первенства туляки сыграют с «КАМАЗом».

«Усиление нужно любым командам. Не только топовым, это регулярный процесс. Но для этого нужно иметь представление, в каком диапазоне мы хотим усиляться. Просто это требует других финансовых вложений. В том сезоне при таких же условиях зацепились за стыки, в этом — долго лидировали», — сказал Сторожук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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