Самый молодой участник РПЛ Дмитриев: в будущем хочу пополнить состав сборной России

Полузащитник «Акрона» и самый молодой участник Российской Премьер-Лиги в первой части сезона Арсений Дмитриев заявил о мечте попасть в сборную России. Он признался, что смотрел товарищеский матч с Сирией и впечатлился игрой Алексея Батракова. Россияне обыграли сирийцев со счётом 4:0.

— Основная сборная сейчас очень молодая. Попасть туда — мечта?

— Конечно. Смотрел матч с Сирией. Батраков очень неплохо выглядел, провёл 90 минут. Его игра мне запомнилась. В будущем тоже хочу пополнить состав сборной России», — сказал Арсений Дмитриев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Ершову.

Полную версию интервью с Дмитриевым читайте на «Чемпионате» в 16:00 мск.