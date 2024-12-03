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«Надо понимать, что наши клубы — доноры». Шавло — о возможном уходе Угальде из «Спартака»

«Надо понимать, что наши клубы — доноры». Шавло — о возможном уходе Угальде из «Спартака»
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Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло прокомментировал слухи об интересе европейских клубов к форварду красно-белых Манфреду Угальде.

«Есть много разговоров. Но я не думаю, что зимой будут какие-то интересы. «Спартак» прописал у него в контракте серьёзную сумму. Может быть, какой-то английский клуб её потянет. Но надо понимать, что наши клубы – доноры. Мы не можем никого удержать, если игроку предлагают в другой лиге зарплату ещё больше. Конечно, жалко потерять футболиста, который интегрирован в команду и находится в хорошей форме. Для «Спартака» это плохо. Но лучших всегда выкупают. И пока клуб найдёт замену, пройдёт время. Надеюсь, Угальде оценит, что «Спартак» предоставил ему возможность играть, и он сейчас один из лучших в РПЛ. Не думаю, что зимой он сорвётся и куда-то поедет», — приводит слова Шавло «Евро-Футбол.Ру».

Всего в нынешнем сезоне Угальде провёл за «Спартак» 21 матч во всех турнирах, в которых отметился 15 забитыми мячами и тремя результативными передачами. По состоянию на сегодняшний день Манфред является лучшим бомбардиром Российской Премьер-Лиги. На его счету 14 забитых мячей. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 22-летнего футболиста составляет € 9 млн.

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