Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Нападающий «Акрона» Дмитриев: девятое место в РПЛ — почётный результат для команды

Нападающий «Акрона» Дмитриев: девятое место в РПЛ — почётный результат для команды
Комментарии

Полузащитник «Акрона» и самый молодой участник Российской Премьер-Лиги в первой части сезона Арсений Дмитриев высказался о результатах своей команды в чемпионате России. По итогам 17 туров «Акрон» занимает девятое место в РПЛ.

— «Акрон» идёт на девятом месте. Это промежуточный успех?
— Конечно. Никто не ожидал, что мы будем так идти, попали в топ-10 команд России. Считаю, это почётный результат для первого круга в первом сезоне в РПЛ. Это наша общая заслуга, — сказал Арсений Дмитриев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Ершову.

Полную версию интервью с Дмитриевым читайте на «Чемпионате» в 16:00 мск.

Материалы по теме
Самый юный участник РПЛ Дмитриев: не мог представить, что буду играть вместе с Дзюбой
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android