Нападающий «Акрона» Дмитриев: девятое место в РПЛ — почётный результат для команды

Полузащитник «Акрона» и самый молодой участник Российской Премьер-Лиги в первой части сезона Арсений Дмитриев высказался о результатах своей команды в чемпионате России. По итогам 17 туров «Акрон» занимает девятое место в РПЛ.

— «Акрон» идёт на девятом месте. Это промежуточный успех?

— Конечно. Никто не ожидал, что мы будем так идти, попали в топ-10 команд России. Считаю, это почётный результат для первого круга в первом сезоне в РПЛ. Это наша общая заслуга, — сказал Арсений Дмитриев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Ершову.

Полную версию интервью с Дмитриевым читайте на «Чемпионате» в 16:00 мск.