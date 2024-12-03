Нападающий «Акрона» Дмитриев: на просмотре в «Зените» сказали: «Мы вам перезвоним»

Полузащитник «Акрона» и самый молодой участник Российской Премьер-Лиги в первой части сезона Арсений Дмитриев рассказал о своих поездках на просмотры в некоторые топ-клубы РПЛ.

«На просмотре в «Краснодаре» сказали, что я неплохо технически оснащён, но по антропометрическим данным и игровому мышлению не очень подхожу. А в «Зените» ничего не объяснили, просто сказали: «Мы вам перезвоним». Не очень приятно, когда тебе отказывают, но со мной ездил отец, он всегда меня поддерживал. А сразу же после «Зенита» — в аэропорт и в «Акрон — Академию им. Коноплёва», — сказал Арсений Дмитриев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Ершову.

Полную версию интервью с Дмитриевым читайте на «Чемпионате» в 16:00 мск.