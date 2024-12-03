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Тренер «Арсенала» Сторожук: расстроены первой частью ФНЛ, но травмы сложно предвидеть

Тренер «Арсенала» Сторожук: расстроены первой частью ФНЛ, но травмы сложно предвидеть
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Тренер тульского «Арсенала» Александр Сторожук высказался о результатах команды в первой части сезона. Сейчас «канониры» идут на шестом месте в Первой лиге. Они набрали 30 очков за 21 тур.

«Я как тренер, исходя из анализа, понимаю, что могли сыграть и лучше. Первая часть сезона разбилась на два этапа. 14 туров мы лидировали, ни одного поражения не было. Была сложная история, всего за пять часов до первого тура узнали, что сможем заявить ребят. Это бьёт психологически. Двоякое впечатление. Если бы мне до начала сезона сказали, что будем на шестом месте, лидируя до этого 14 туров, я бы удивился. Нас никто не обыгрывал по моментам, по игре, но футбол не всегда справедлив. Мы много пропускали на последних минутах, всё упирается в реализацию и исполнительское мастерство. Нам нужно усиливаться теми, кто делает разницу.

Мы могли рассчитывать на большее. Но когда у тебя шесть переломов… Сложно такое предвидеть. Расстроены тем, как закончили первую часть сезона. Задачи не имеют значения — надо выходить и побеждать, но много моментов растранжирили», — сказал Сторожук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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