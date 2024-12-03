«С ними не надо ругаться». Джикия защитил комментаторов в разговоре со Смоловым

Защитник «Химок» Георгий Джикия защитил футбольных комментаторов в разговоре с нападающим «Краснодара» Фёдором Смоловым. Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин, форвард «Акрона» Артём Дзюба и многие другие негативно высказались о работе комментаторов.

— Пока на травме, смотрел футбол?

— Смотрел, конечно.

— С комментаторами смотришь футбол?

— Это больная тема твоя в последнее время. Слушай, я смотрю с комментаторами, да. Вообще спокойно ко всему отношусь в плане того, что говорят комментаторы. Понятно, что не всегда, знаешь, так прям слушаю их в том плане, что глубоко или что-то. Но понятно, что бывают разные моменты. Где-то по себе могу знать, как меня оценивали в каких-то моментах, эпизодах. Иногда справедливо, иногда несправедливо. Но, опять же, это, наверное, часть работы, которая всегда будет. И даже если посмотреть на реакцию всех комментаторов, как они на вас отреагировали все, то у них очень такая слаженная команда и они очень активно вас…

— Да, но для меня это показатель того, что всё-таки это где-то мы сказали правильные вещи, раз они так отреагировали.

— Опять же, повторюсь, бывают моменты, когда и про нас говорят, и нас это цепляет, потому что как ты мог такое сказать? Типа, ты вообще там, условно, в футбол не играл, ты не можешь оценить этот момент так, как защитник, как нападающий. Мне кажется, это всегда есть и будет, поэтому с ними не надо ругаться, — сказал Джикия в видео на YouTube-канале Smol Talk.