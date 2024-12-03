РФС планирует пригласить руководство ФИФА и УЕФА на матчи сборной России

Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов заявил, что РФС планирует пригласить на матчи сборной России в 2025 году руководство ФИФА и УЕФА.

«Планируем в 2025 году пригласить на домашние матчи сборной России руководство ФИФА и УЕФА. Пока календаря матчей нет, говорить о чём-то конкретном рано», — приводит слова Митрофанова «РИА Новости Спорт».

Российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине с конца февраля 2022 года. 19 ноября состоялся товарищеский матч между Россией и Сирией. Игра проходила на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. Встреча закончилась со счётом 4:0 в пользу хозяев. 15 ноября Россия провела первый матч в рамках ноябрьских учебно-тренировочных сборов. Команда Валерия Карпина крупно разгромила сборную Брунея — 11:0.