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РФС планирует пригласить руководство ФИФА и УЕФА на матчи сборной России

РФС планирует пригласить руководство ФИФА и УЕФА на матчи сборной России
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Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов заявил, что РФС планирует пригласить на матчи сборной России в 2025 году руководство ФИФА и УЕФА.

«Планируем в 2025 году пригласить на домашние матчи сборной России руководство ФИФА и УЕФА. Пока календаря матчей нет, говорить о чём-то конкретном рано», — приводит слова Митрофанова «РИА Новости Спорт».

Российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине с конца февраля 2022 года. 19 ноября состоялся товарищеский матч между Россией и Сирией. Игра проходила на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. Встреча закончилась со счётом 4:0 в пользу хозяев. 15 ноября Россия провела первый матч в рамках ноябрьских учебно-тренировочных сборов. Команда Валерия Карпина крупно разгромила сборную Брунея — 11:0.

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