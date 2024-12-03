Шалимов: такие игроки, как Батраков, не должны играть в опорной зоне

Бывший главный тренер «Урала» и «Краснодара» Игорь Шалимов высказался о позиции полузащитника московского «Локомотива» Алексея Батракова в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» (1:3). 19-летний футболист играл в глубине поля.

«У «Локо» произошло несколько перестановок в составе, а главным стало то, что Батракова перевели на позицию опорного. Это то же самое, что делал Ивич в «Краснодаре», когда Сперцян садился низко в центр поля. На мой взгляд, такие игроки не должны играть опорного — с этим справятся и Баринов, и Карпукас. Батраков под нападающими пусть и получит меньше мячей, зато эффективность выше — он может отдать голевую, может сам забить. Но там в этом матче был Сарвели, а Батраков очень далеко от ворот», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Батраков сыграл за клуб 21 матч во всех турнирах, в которых отметился 11 забитыми мячами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 19-летнего футболиста составляет € 5 млн.