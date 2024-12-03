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«Могу честно сказать». Георгий Джикия — о предложениях из Турции

«Могу честно сказать». Георгий Джикия — о предложениях из Турции
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Защитник «Химок» Георгий Джикия рассказал, что у него были предложения из Турции. Однако футболист признался, что его не устроили предложенные условия — и в плане финансов, и в плане амбиций. В итоге Джикия присоединился к «Химкам» в последний день трансферного окна.

«Могу честно сказать вообще спокойно, что очень сильно рассматривал турецкий чемпионат, были предложения, но не устроили они меня. Были предложения от команд, которые были не такие сильные, не такие именитые, и они пытались хороших футболистов рассматривать побыстрее, возможно, с ними заключить контракт», — сказал Джикия в видео на YouTube-канале Smol Talk.

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