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В «Родине» отреагировали на информацию о возвращении Рядно в ЦСКА из аренды

В «Родине» отреагировали на информацию о возвращении Рядно в ЦСКА из аренды
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В пресс-службе московской «Родины» отреагировали на информацию о возможном возвращении защитника Михаила Рядно в ЦСКА из аренды.

«Арендное соглашение с ЦСКА по Рядно предусматривает как прекращение аренды зимой, так и её продление до лета. Этот вопрос ещё не обсуждался, поэтому информация о возвращении Михаила в ЦСКА преждевременная», — сообщили в пресс-службе «Родины» корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Четверику.

О переходе Михаила в «Родину» на правах аренды ЦСКА объявил в июле этого года. Рядно является воспитанником красно-синих. В прошлом сезоне Рядно сыграл 12 матчей за основной состав ЦСКА во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей.

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