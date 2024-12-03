В «Родине» отреагировали на информацию о возвращении Рядно в ЦСКА из аренды

В пресс-службе московской «Родины» отреагировали на информацию о возможном возвращении защитника Михаила Рядно в ЦСКА из аренды.

«Арендное соглашение с ЦСКА по Рядно предусматривает как прекращение аренды зимой, так и её продление до лета. Этот вопрос ещё не обсуждался, поэтому информация о возвращении Михаила в ЦСКА преждевременная», — сообщили в пресс-службе «Родины» корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Четверику.

О переходе Михаила в «Родину» на правах аренды ЦСКА объявил в июле этого года. Рядно является воспитанником красно-синих. В прошлом сезоне Рядно сыграл 12 матчей за основной состав ЦСКА во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей.