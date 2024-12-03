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Георгий Джикия назвал турецкий клуб, с которым вёл переговоры летом

Георгий Джикия назвал турецкий клуб, с которым вёл переговоры летом
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Защитник подмосковных «Химок» Георгий Джикия назвал турецкий клуб, с которым договаривался о переходе в летнее трансферное окно — 2024. На то время российский футболист находился в статусе свободного агента. Ранее Джикия играл за московский «Спартак».

«Эюпспор» называется команда, это одна из тех, с которым контактировал. Они сейчас идут где-то в пятёрке, по-моему, если не ошибаюсь. Они очень хорошо играют. Я дал добро на эту команду, чтобы рассматривали, чтобы был контакт, всё-всё-всё, но ничего такого, прям вот чтобы сумма, срок и какие планы на меня, не было такого. Были ещё несколько команд, но там я уже впоследствии не захотел вообще даже обсуждать», — сказал Джикия в видео на YouTube-канале Smol Talk.

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