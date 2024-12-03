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Канчельскис: мяч Лещука можно сравнить с голом Алисона за «Ливерпуль»

Канчельскис: мяч Лещука можно сравнить с голом Алисона за «Ливерпуль»
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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал гол вратаря московского «Динамо» Игоря Лещука в ворота «Ахмата» в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча закончилась с ничейным счётом (1:1).

МИР Российская Премьер-лига . 17-й тур
02 декабря 2024, понедельник. 19:00 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Самородов – 22'     1:1 Лещук – 90+5'    

«Не видел гола Лещука. Но что он забил — уникальный случай. Спас команду от поражения, а то «Динамо» уже разочаровывает. Можно сравнить с голом Алисона за «Ливерпуль», но он тогда принёс победу», — сказал Канчелькис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, на 90+5-й минуте вратарь московского «Динамо» Игорь Лещук сравнял счёт, забив головой после подачи углового. Так он стал первым вратарём в истории чемпионатов России, забившим с игры.

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