Канчельскис: мяч Лещука можно сравнить с голом Алисона за «Ливерпуль»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал гол вратаря московского «Динамо» Игоря Лещука в ворота «Ахмата» в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча закончилась с ничейным счётом (1:1).

«Не видел гола Лещука. Но что он забил — уникальный случай. Спас команду от поражения, а то «Динамо» уже разочаровывает. Можно сравнить с голом Алисона за «Ливерпуль», но он тогда принёс победу», — сказал Канчелькис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, на 90+5-й минуте вратарь московского «Динамо» Игорь Лещук сравнял счёт, забив головой после подачи углового. Так он стал первым вратарём в истории чемпионатов России, забившим с игры.