«Я ушёл не по свой воле». Георгий Джикия — о расставании со «Спартаком»

Защитник «Химок» Георгий Джикия раскрыл подробности своего ухода из «Спартака». Он заявил, что покинул стан красно-белых не по своей воле.

«Мне не было ничего предложено. То есть если бы мне клуб что-то предложил, мы бы сто процентов договорились, потому что в моей голове я заканчивал свою карьеру в «Спартаке» через несколько лет, так скажем, потому что я прекрасно понимал тот факт, что я не буду играть до 35−36 лет, хотя как бог даст. Просто сам факт того, что у меня было в голове вообще другое, но пришлось менять голову тоже.

Поэтому, просто чтобы люди знали тот факт, что я ушёл не по своей воле. То есть со мной закончился трудовой договор и мы не продлили контракт. И всё. Это, опять же, решение клуба, и спустя время я его тоже уважаю, потому что прекрасно понимаю, что когда-то всё хорошее заканчивается. И поэтому моё время закончилось, мой цикл закончился, как сказал Амарал», — сказал Джикия в видео на YouTube-канале Smol Talk.