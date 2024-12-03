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Тренер «Челси» Мареска: мы не участвуем в гонке за титул АПЛ, абсолютно точно

Тренер «Челси» Мареска: мы не участвуем в гонке за титул АПЛ, абсолютно точно
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Главный тренер лондонского «Челси» Энцо Мареска выразил мнение, что его клуб не участвует в чемпионской гонке в нынешнем сезоне английской Премьер-лиги. На данный момент «синие» занимают третье место в турнирной таблице чемпионата.

«Мы не участвуем в гонке за титул. На мой взгляд, нет. Абсолютно точно», — приводит слова Марески журналист Фабрицио Романо на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

Турнирную таблицу английской Премьер-лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Ливерпуль», набравший 34 очка после 13 матчей. На второй строчке располагается лондонский «Арсенал», заработавший 25 очков. Третье место с 25 очками занимает лондонский «Челси».

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