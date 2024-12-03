Веденеев — о ситуации с Соболевым: хочешь играть — забивай с первого матча

Бывший защитник «Зенита» Сергей Веденеев высказался о нападающем сине-бело-голубых Александре Соболеве. 27-летний форвард провёл 10 матчей за «Зенит» в рамках Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона. По сумме всех встреч у Соболева две жёлтые карточки и ни одного результативного действия.

«Во-первых, Соболев мало играет. Когда нападающий редко выходит на поле, он теряет игровой тонус из-за отсутствия игровой практики. Если помните, Угальде, перейдя в «Спартак», не мог забить целый год. Кассьерра в первом сезоне за «Зенит» тоже не мог отличиться. Тренеры не понимали, ставить его в состав или не ставить. И только после второго сезона он начал забивать. Тот же Писарский, играя за «Оренбург», забил 20 мячей за год, а после перехода в «Крылья Советов» не смог забить ни одного мяча.

Когда нападающий не может забить, его сажают на банку, становится ещё хуже. Это участь профессиональных игроков. Хочешь играть — забивай с первого матча. Тебя брали для того, чтобы ты забивал голы. А если не можешь отличиться, то тебя сажают на скамейку и на твоё место выходит кто-то другой. Это часть профессионального спорта», — сказал Веденеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.