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«Просто отключили свет». Георгий Джикия — о травме перед ЧМ-2018

«Просто отключили свет». Георгий Джикия — о травме перед ЧМ-2018
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Защитник подмосковных «Химок» Георгий Джикия, ранее вызывавшийся в сборную России, поделился воспоминаниями о своей травме, полученной в преддверии домашнего чемпионата мира — 2018, из-за которой футболист пропустил тот турнир.

«Я сразу подумал, что всё. Потому что я плюс-минус понимал, сколько это займёт. Никакого чуда не произошло, потому что тяжело было в это вообще поверить, что никак не смог бы я восстановиться и успеть к этому. Это было 100%. И я это понял уже сразу, там, чуть ли не через час-два, когда уже, знаешь, в голове такая каша была, когда я там ехал в эту больницу, когда уже там поплакался и всё-всё-всё. Тогда было эмоционально тяжело очень, потому что, считай, просто отключили свет, знаешь, что ли, я не знаю, как это объяснить», — сказал Джикия в видео на YouTube-канале Smol Talk.

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