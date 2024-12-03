В «Пари НН» объяснили, почему выбрали новым тренером Виктора Гончаренко

Спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов рассказал, почему руководство нижегородского клуба выбрало новым тренером команды Виктора Гончаренко. 47-летний специалист возглавил «Пари НН» после отставки Саши Илича в октябре этого года.

«Мы с кандидатами различными встречались, я ездил в Минск, встречался с Виктором Михайловичем в красивом очень ресторане. На самом деле Михалыч показался сразу, с ходу, и из той работы, которая сейчас идёт, достаточно глубоким человеком. Естественно, нас не мог не беспокоить последний опыт, который был в «Урале». Мы внутри клуба набирали, собирали информацию, почему так получилось, Почему не удалось при не самом плохом составе, в принципе, сохраниться в Премьер-Лиге, хотя там последний стыковой матч уже не он проводил фактически.

Конечно, мы это обсудили, услышали Михалыча, для нас, что было приятно, что он признавал ошибки, которые он в том числе допустил. Да, были и травмы определённые ключевых футболистов, не совсем им удалось закрыть те трансферные цели, которые они намечали для себя там с Григорием Ивановым. Но и были моменты, которые сам Михалыч, он говорит, бы сделал иначе. То есть для нас важно, что человек учится. Естественно, если брать в целом всю карьеру Гончаренко, конечно, там светлых моментов в разы [больше]. Этот вылет не должен перечёркивать карьеру. [Это] большой тренер, который поработал в больших командах. Естественно, такого масштаба, такого уровня, с регалиями, тренера никогда не было в «Нижнем Новгороде», и это здорово», — сказал Удальцов в выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».