Александр Мостовой высказался о голе Игоря Лещука в ворота «Ахмата»

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой прокомментировал гол вратаря московского «Динамо» Игоря Лещука в ворота «Ахмата» в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча закончилась с ничейным счётом (1:1).

«Я, конечно, видел хорошие голы вратарей — и головой, и через себя. А в матче «Ахмат» — «Динамо», скорее, не Лещук забил, а Шелия непонятно что сделал. Лещук просто коснулся мяча, а тот полетел вверх. Я был в шоке, что делал вратарь «Ахмата». А голы вратарей я видел часто, можно целую подборку найти. Помню, был известный вратарь из Южной Америки, он голы забивал со штрафных», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.