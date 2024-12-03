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Александр Мостовой высказался о голе Игоря Лещука в ворота «Ахмата»

Александр Мостовой высказался о голе Игоря Лещука в ворота «Ахмата»
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Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой прокомментировал гол вратаря московского «Динамо» Игоря Лещука в ворота «Ахмата» в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча закончилась с ничейным счётом (1:1).

МИР Российская Премьер-лига . 17-й тур
02 декабря 2024, понедельник. 19:00 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Самородов – 22'     1:1 Лещук – 90+5'    

«Я, конечно, видел хорошие голы вратарей — и головой, и через себя. А в матче «Ахмат» — «Динамо», скорее, не Лещук забил, а Шелия непонятно что сделал. Лещук просто коснулся мяча, а тот полетел вверх. Я был в шоке, что делал вратарь «Ахмата». А голы вратарей я видел часто, можно целую подборку найти. Помню, был известный вратарь из Южной Америки, он голы забивал со штрафных», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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