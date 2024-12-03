«Это желание моего друга». Георгий Джикия — о переходе Александра Соболева в «Зенит»

Защитник подмосковных «Химок» Георгий Джикия высказался о переходе нападающего Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит». Джикия ранее также выступал за красно-белых.

«Я очень долго думал по поводу его перехода. И как я его воспринял? Если бы я был игроком «Спартака», я бы воспринял это по-другому. Ну, вот 100%. Ну, максимально негативно. Да, могу честно сказать, то есть тут ничего такого нет. Дружба дружбой, но это нормально, то есть обычно говорить. Сейчас, когда я не игрок «Спартака», я на это немного по-другому посмотрел. Как на желание моего друга, моего товарища, который хочет просто, ну, поменять, уйти, перейти в другой клуб, и всё. Что происходит вокруг всей этой ситуации, как он себя ведёт, или что-то, это чисто его дело. Как мы бы сделали, или что-то, никто не знает. В этой ситуации мы не оказывались», — сказал Джикия в видео на YouTube-канале Smol Talk.