Самый молодой участник РПЛ Дмитриев вспомнил дебют в чемпионате в матче с «Локомотивом»

Полузащитник «Акрона» и самый молодой участник Российской Премьер-Лиги в первой части сезона Арсений Дмитриев поделился воспоминаниями о своём дебюте в РПЛ.

— В итоге ты получил шанс в основной команде. Давай перенесёмся в 20 июля этого года, матч с «Локомотивом», тебе говорят переодеваться. Коленки задрожали?

— До этого был месяц подготовки, за неделю до игры скинули списки на игру, я там был. Честно сказать, мандража вообще не было, не знаю почему. Всё как-то резко произошло. Наступает день игры, я просыпаюсь, начинаю всё осознавать, вот тогда и появился мандраж. Понимаю, какая ответственность, думаю, что надо будет делать, не потеряюсь ли я. Но по приезде на стадион прочувствовал всю атмосферу, и как-то поспокойнее стало. Спортивный директор Арам Арменович (Задоян. — Прим. «Чемпионата») со мной поговорил, сказал ничего не бояться — это всего лишь начало. А когда мне сказали переодеваться для выхода на поле, я снова ощутил огромную ответственность, понимал, что нельзя подставить команду и себя», — сказал Арсений Дмитриев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Ершову.