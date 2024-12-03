Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Самый молодой участник РПЛ Дмитриев вспомнил дебют в чемпионате в матче с «Локомотивом»

Самый молодой участник РПЛ Дмитриев вспомнил дебют в чемпионате в матче с «Локомотивом»
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Акрона» и самый молодой участник Российской Премьер-Лиги в первой части сезона Арсений Дмитриев поделился воспоминаниями о своём дебюте в РПЛ.

— В итоге ты получил шанс в основной команде. Давай перенесёмся в 20 июля этого года, матч с «Локомотивом», тебе говорят переодеваться. Коленки задрожали?
— До этого был месяц подготовки, за неделю до игры скинули списки на игру, я там был. Честно сказать, мандража вообще не было, не знаю почему. Всё как-то резко произошло. Наступает день игры, я просыпаюсь, начинаю всё осознавать, вот тогда и появился мандраж. Понимаю, какая ответственность, думаю, что надо будет делать, не потеряюсь ли я. Но по приезде на стадион прочувствовал всю атмосферу, и как-то поспокойнее стало. Спортивный директор Арам Арменович (Задоян. — Прим. «Чемпионата») со мной поговорил, сказал ничего не бояться — это всего лишь начало. А когда мне сказали переодеваться для выхода на поле, я снова ощутил огромную ответственность, понимал, что нельзя подставить команду и себя», — сказал Арсений Дмитриев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Ершову.

Материалы по теме
Эксклюзив
Нападающий «Акрона» Дмитриев: на просмотре в «Зените» сказали: «Мы вам перезвоним»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android