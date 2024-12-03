Нападающий «Акрона» Дмитриев: со Скопинцевым было тяжелее всего — ни разу его не обыграл

Полузащитник «Акрона» и самый молодой участник Российской Премьер-Лиги в первой части сезона Арсений Дмитриев назвал самого сложного соперника, против которого играл в РПЛ. 17-летний футболист выделил московские «Динамо» и ПФК ЦСКА.

— Ты сыграл против «Локомотива», «Динамо», ЦСКА. Какой соперник показался тяжелее?

— Наверное, «Динамо» и ЦСКА. Но с «Динамо» я вышел справа, а против меня на фланге играл Скопинцев. Я его не смог ни разу обыграть, он очень качественный защитник. Против него мне было труднее всего играть, — сказал Арсений Дмитриев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Ершову.