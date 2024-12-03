Георгий Джикия объяснил, почему они с Александром Соболевым закрыли свою медиакоманду

Защитник «Химок» Георгий Джикия объяснил, почему они с форвардом «Зенита» Александром Соболевым закрыли свою медиакоманду «Бей Беги».

«Когда это всё началось и когда мы решили это сделать, тогда был вообще другой формат этой всей ситуации. А потом это как-то всё закрутилось… Некоторые и нас винят, что мы пришли из большого футбола и как-то в профессиональную эту сферу всё унесли, там многие футболисты начали приходить, хотя они и до нас были там.

И когда это всё закрутилось в такое профессиональное, прям, с огромными спонсорами, их активностями всякими, с именитыми людьми, которые тоже приходят в Медиалигу, делают свои команды, я просто понял, что это не моя история. Потому что я хотел приходить на бровку, чтобы у меня было 20−30 ребят, которым я уделяю внимание, я веду свою какую-то небольшую менеджерскую историю, где есть финансы, затраты и прочее. Но когда это всё завертелось, закрутилось, мы приняли решение вообще закрыть это, потому что всё это переросло, опять же, в такое для них профессиональное, но для проф это далеко. [Нужно было] уделять этому время, себя, всё-всё-всё, а это не получалось», — сказал Джикия в видео на YouTube-канале Smol Talk.