«Хочется, чтобы играли наши ребята». Джикия выступил против лимита на легионеров в РПЛ

Защитник «Химок» Георгий Джикия выступил против лимита на легионеров в российском футболе.

— Что ты думаешь по поводу нынешнего лимита и вообще такого количества иностранцев? Нужно ли это?

— Я думаю, что это плохо.

— Ну, лимит плохо, что его вообще нужно отменить, или что такое большое количество иностранцев?

— Большое количество иностранцев. Это, опять же, кто как хочет, знаешь, как говорится, потому что руководители, это всё их дело, вопросов нету. Но просто у меня внутри, как часть всей этой истории, не потому что там у меня тоже русский паспорт и я не играю, потому что иностранец играет. Если бы так было, вряд ли бы в «Спартаке» 7,5 года провёл бы.

Но просто хочется видеть, чтобы играли наши ребята, которые ничем не хуже. Потому что когда приходит иностранец и он не лучше того, кто у тебя был, например, или того, кто есть, вот это обидно. А если тебе приходит условно, я не знаю, хороший топовый футболист, делает разницу, делает результат, забивает, отдаёт, ты сам будешь расти с этим футболистом, — сказал Джикия в видео на YouTube-канале Smol Talk.