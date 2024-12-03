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«Рад за «Краснодар». Владимир Ивич — о результатах «быков» в этом сезоне

«Рад за «Краснодар». Владимир Ивич — о результатах «быков» в этом сезоне
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Бывший главный тренер «Краснодара», сербский специалист Владимир Ивич высказался о результатах чёрно-зелёных в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги. В матче 17-го тура команда Мурада Мусаева разгромно проиграла «Спартаку» (0:3) и лишилась возможности подняться на первое место в турнирной таблице РПЛ.

— Следите ли вы за матчами «Краснодара»? Удивлены тем, как команда на равных борется с «Зенитом»?
— Могу сказать лишь одно: я рад за «Краснодар», — приводит слова Ивича «Матч ТВ».

Турнирная таблица РПЛ

В следующем матче внутреннего первенства «Краснодар» сыграет с «Локомотивом» на домашней арене. Игра состоится 8 декабря, стартовый свисток раздастся в 19:30 мск.

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