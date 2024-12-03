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Ари назвал свою главную задачу на посту спортивного директора «Торпедо»

Ари назвал свою главную задачу на посту спортивного директора «Торпедо»
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Новый спортивный директор московского «Торпедо» Ари рассказал о своей главной задаче в стане автозаводцев.

«Самое главное сейчас, чтобы все хорошо отдохнули после первой части сезона ФНЛ, затем провели качественную работу на сборах и с новыми силами продолжили борьбу за путёвку в РПЛ. Очень надеюсь, что «Торпедо» с моей помощью сумеет решить поставленную задачу. Отмечу, что в команде собраны молодые и очень талантливые футболисты.

Безусловно, моя главная задача в совместной работе с Олегом Георгиевичем усилить команду. Отмечу также, что в своём подходе, внимании и отношении к процессам Леонид Соболев очень напоминает мне Сергея Галицкого», — приводит слова Ари пресс-служба клуба на своём официальном сайте.

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