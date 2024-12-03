Андрей Новосадов допустил, что вратари будут чаще забивать в РПЛ

Первый вратарь, забивший мяч в чемпионате России, Андрей Новосадов допустил, что голкиперы смогут чаще поражать ворота соперника в матчах Российской Премьер-Лиги. Новосадов забил гол с пенальти, выступая за «Торпедо-ЗИЛ» в игре чемпионата России с «Факелом» в 2001 году. Напомним, в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 «Динамо» встречалось с «Ахматом». На 90+5-й минуте голкипер бело-голубых Игорь Лещук сравнял счёт, забив головой после подачи углового. Так он стал первым вратарём в истории чемпионатов России, забившим с игры.

«Конечно, этот гол стал больше следствием ошибки вратаря «Ахмата» Гиорги Шелии. Лещук пошёл помогать своей команде, так часто бывает, когда команда в конце матча проигрывает. На угловом он выиграл борьбу, мяч полетел по высокой траектории. Вратари нередко идут в штрафную соперника, поэтому вполне может быть, что забивать они будут чаще, всё возможно», — приводит слова Новосадова ТАСС.