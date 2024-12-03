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Андрей Новосадов допустил, что вратари будут чаще забивать в РПЛ

Андрей Новосадов допустил, что вратари будут чаще забивать в РПЛ
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Первый вратарь, забивший мяч в чемпионате России, Андрей Новосадов допустил, что голкиперы смогут чаще поражать ворота соперника в матчах Российской Премьер-Лиги. Новосадов забил гол с пенальти, выступая за «Торпедо-ЗИЛ» в игре чемпионата России с «Факелом» в 2001 году. Напомним, в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 «Динамо» встречалось с «Ахматом». На 90+5-й минуте голкипер бело-голубых Игорь Лещук сравнял счёт, забив головой после подачи углового. Так он стал первым вратарём в истории чемпионатов России, забившим с игры.

МИР Российская Премьер-лига . 17-й тур
02 декабря 2024, понедельник. 19:00 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Самородов – 22'     1:1 Лещук – 90+5'    

«Конечно, этот гол стал больше следствием ошибки вратаря «Ахмата» Гиорги Шелии. Лещук пошёл помогать своей команде, так часто бывает, когда команда в конце матча проигрывает. На угловом он выиграл борьбу, мяч полетел по высокой траектории. Вратари нередко идут в штрафную соперника, поэтому вполне может быть, что забивать они будут чаще, всё возможно», — приводит слова Новосадова ТАСС.

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