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Ари ответил на вопрос, планирует ли привлекать в «Торпедо» бывших партнёров из «Спартака»

Ари ответил на вопрос, планирует ли привлекать в «Торпедо» бывших партнёров из «Спартака»
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Новый спортивный директор московского «Торпедо» Ари заявил, что не планирует привлекать в стан автозаводцев бывших партнёров из «Спартака».

«Нет! На данный момент тренер и президент пообщаются и решат, как будет», — передаёт слова Ари корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

О назначении Ари в «Торпедо» было официально объявлено сегодня, 3 декабря. Во время карьеры футболиста экс-нападающий успел поиграть за «Спартак», «Краснодар», «Локомотив» и сборную России.

Московское «Торпедо» занимает второе место в турнирной таблице Первой лиги. Команда Кононова набрала 43 очка в 21 матче. На первой строчке находится «Балтика» с 45 очками.

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