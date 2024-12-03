Ари ответил на вопрос, планирует ли привлекать в «Торпедо» бывших партнёров из «Спартака»

Новый спортивный директор московского «Торпедо» Ари заявил, что не планирует привлекать в стан автозаводцев бывших партнёров из «Спартака».

«Нет! На данный момент тренер и президент пообщаются и решат, как будет», — передаёт слова Ари корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

О назначении Ари в «Торпедо» было официально объявлено сегодня, 3 декабря. Во время карьеры футболиста экс-нападающий успел поиграть за «Спартак», «Краснодар», «Локомотив» и сборную России.

Московское «Торпедо» занимает второе место в турнирной таблице Первой лиги. Команда Кононова набрала 43 очка в 21 матче. На первой строчке находится «Балтика» с 45 очками.