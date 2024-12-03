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Спортивный директор «Торпедо» Ари рассказал о переговорах с клубом

Спортивный директор «Торпедо» Ари рассказал о переговорах с клубом
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Новый спортивный директор московского «Торпедо» Ари рассказал, как проходили переговоры с автозаводцами.

«Приглашение поступило от Олега Георгиевича и Леонида Давыдовича Соболева. Переговоры не были сложными, так как у нас сходятся мысли. Я, конечно, думал, так как до недавнего момента ещё был в роли футболиста. У меня свой клуб в Бразилии.

Но любовь к футболу даже в другом амплуа, любовь к России, атмосфера и то, как строится работа в клубе «Торпедо», не оставили у меня других мыслей», — передаёт слова Ари корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Московское «Торпедо» занимает второе место в турнирной таблице Первой лиги. Команда Кононова набрала 43 очка в 21 матче. На первой строчке находится «Балтика» с 45 очками.

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