Ари: за три года в Бразилии я провёл отличную работу вне поля

Бывший нападающий «Спартака», «Локомотива» и «Краснодара» Ари, которой сегодня, 3 декабря, занял должность спортивного директора «Торпедо», рассказал о своём управленческом опыте.

«В Бразилии остаётся моя команда, которой я доверяю. За три года в Бразилии я провёл отличную работу вне поля, что для меня стало колоссальным опытом», — передаёт слова Ари корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Московское «Торпедо» занимает второе место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги. Команда Олега Кононова набрала 43 очка в 21 матче. На первой строчке находится калининградская «Балтика», у которой в активе 45 очков.