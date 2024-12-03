Георгий Джикия: зимой в «Спартаке» мне предложили уйти в аренду, чтобы я не мешал

Защитник «Химок» Георгий Джикия рассказал, как ему предлагали уйти из «Спартака» в аренду, «чтобы он не мешал». В итоге футболист остался в команде и потерял место в составе. А уже следующим летом он покинул красно-белых на правах свободного агента. В последний день летнего трансферного окна Джикия стал футболистом «Химок».
— Это было сказано прямо или тоже как-то так витиевато?
— Нет, мне было предложено просто уйти в аренду, чтобы я не мешал.
— До лета?
— Да.
— И это, я так понимаю, была инициатива тренера соответственно?
— Ну, мы втроём сидели, да, — сказал Джикия в видео на YouTube-канале Smol Talk.