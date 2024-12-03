Канчельскис: у «Манчестер Юнайтед» спад длится много лет, так что «Сити» ещё в порядке

Известный российский экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался об игровом спаде «Манчестер Сити». Напомним, команда Хосепа Гвардиолы идёт на пятом месте в турнирной таблице чемпионата Англии.

«У «Манчестер Сити» спад, и он был неизбежен. Но они не могут из него выйти. Всё бывает, со всеми командами. Сейчас им тяжело, не могут прийти в себя. Но рано или поздно придут и будут бороться за золотые медали АПЛ. Да, спад, но у «Манчестер Юнайтед» он длится много лет и по сей день, так что «Сити» ещё в порядке», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.