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Канчельскис: у «Манчестер Юнайтед» спад длится много лет, так что «Сити» ещё в порядке

Канчельскис: у «Манчестер Юнайтед» спад длится много лет, так что «Сити» ещё в порядке
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Известный российский экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался об игровом спаде «Манчестер Сити». Напомним, команда Хосепа Гвардиолы идёт на пятом месте в турнирной таблице чемпионата Англии.

«У «Манчестер Сити» спад, и он был неизбежен. Но они не могут из него выйти. Всё бывает, со всеми командами. Сейчас им тяжело, не могут прийти в себя. Но рано или поздно придут и будут бороться за золотые медали АПЛ. Да, спад, но у «Манчестер Юнайтед» он длится много лет и по сей день, так что «Сити» ещё в порядке», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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