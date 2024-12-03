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WhoScored опубликовал символическую сборную 17-го тура РПЛ

WhoScored опубликовал символическую сборную 17-го тура РПЛ
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Интернет-портал WhoScored опубликовал сборную лучших игроков 17-го тура Российской Премьер-Лиги. Наибольшее представительство в ней у «Спартака». В составе символической команды четыре футболиста из этого клуба. Высшую оценку получил защитник «Ростова» Максим Осипенко (9,5).

Фото: WhoScored

Символическая сборная 17-го тура

Вратарь: Никита Кокарев («Химки»).

Защитники: Даниил Денисов, Алексис Дуарте (оба — «Спартак»), Максим Осипенко («Ростов»), Роберто Фернандес («Акрон»).

Полузащитники: Зелимхан Бакаев («Химки»), Иван Комаров («Ростов»), Эсекьель Барко («Спартак»), Лечи Садулаев («Ахмат»).

Нападающие: Иван Сергеев, Иван Олейников (оба — «Крылья Советов»).

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