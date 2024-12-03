Георгий Джикия заявил, что не перешёл бы в «Зенит», ЦСКА и «Динамо» после «Спартака»

Бывший защитник «Спартака», а ныне игрок «Химок» Георгий Джикия заявил, что не перешёл бы в «Зенит», московское «Динамо» или ЦСКА.

— Ты бы перешёл в «Зенит» условно из «Спартака»?

— Я — нет. Ворошить прошлое не хочется, но когда даже разговоры или что-то были, тогда ещё давно, 2017-й год, можно сказать, что был отказ.

— Не рассматривал «Зенит» в принципе?

— Нет, нет, не рассматривал, нет.

— Сейчас, летом, грубо говоря, был бы «Зенит», ты бы рассматривал или всё-таки нет?

— Нет, не рассматривал бы, нет. Опять же, я с уважением отношусь к «Зениту». У нас с Богдановичем хорошие отношения, мы всегда после игры так тепло общаемся, но это никак не связано с моим каким-то негативом или что-то, а это просто принципиальный момент того, что я носил не один год капитанскую повязку в «Спартаке», и я не могу себе позволить перейти в «Зенит», ЦСКА и «Динамо», — сказал Джикия в видео на YouTube-канале Smol Talk.