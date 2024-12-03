Георгий Джикия заявил, что решил закрыть свою медиакоманду не по просьбе «Спартака»

Защитник «Химок» Георгий Джикия объяснил, почему они с форвардом «Зенита» Александром Соболевым закрыли свою медиакоманду «Бей Беги». По его словам, это было сделано не по просьбе «Спартака», за который они с Джикией в то время играли.

— Это правда, что руководство «Спартака» сказало вам тоже прекратить эту деятельность? Просто писали такие версии.

— Нет, но это много что писали, это всегда додумывалось, всегда вокруг «Спартака» очень много блогеров, очень много всяких людей, которые писали это всегда после какого-то неудовлетворительного матча. Поэтому это нормальная история вообще. Спокойно к этому отношусь. К этому вообще иммунитет, если честно, уже, не знаю, выработался очень давно. После того как «Спартак» проигрывает, всем очень тяжело. Очень много людей без настроения и прочее, прочее, — сказал Джикия в видео на YouTube-канале Smol Talk.