Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Юрий Желудков: Соболев — чужой человек в «Зените»

Юрий Желудков: Соболев — чужой человек в «Зените»
Аудио-версия:
Комментарии

Ветеран «Зенита» Юрий Желудков высказался о нападающем сине-бело-голубых Александре Соболеве. 27-летний форвард провёл 10 матчей за «Зенит» в рамках Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона. По сумме всех встреч у Соболева две жёлтые карточки и ни одного результативного действия.

«Вообще не понятно, зачем Соболева брали в «Зенит». Моё мнение, что он совсем не нужен команде. После той драки, которая была два года назад в кубковом матче со «Спартаком, он пришёл в «Зенит» налаживать обстановку. Это посторонний человек. Вообще не пойму, как из «Спартака» можно кого-то брать. В «Зените» он чужой человек, поэтому у него ничего не получается. В той драке, которая была два года назад, Соболев прыгал ногами и даже бил кого-то, а сейчас пришёл в «Зенит» и обнимается со всеми», — сказал Желудков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Материалы по теме
Веденеев — о ситуации с Соболевым: хочешь играть — забивай с первого матча
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android