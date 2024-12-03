Юрий Желудков: Соболев — чужой человек в «Зените»

Ветеран «Зенита» Юрий Желудков высказался о нападающем сине-бело-голубых Александре Соболеве. 27-летний форвард провёл 10 матчей за «Зенит» в рамках Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона. По сумме всех встреч у Соболева две жёлтые карточки и ни одного результативного действия.

«Вообще не понятно, зачем Соболева брали в «Зенит». Моё мнение, что он совсем не нужен команде. После той драки, которая была два года назад в кубковом матче со «Спартаком, он пришёл в «Зенит» налаживать обстановку. Это посторонний человек. Вообще не пойму, как из «Спартака» можно кого-то брать. В «Зените» он чужой человек, поэтому у него ничего не получается. В той драке, которая была два года назад, Соболев прыгал ногами и даже бил кого-то, а сейчас пришёл в «Зенит» и обнимается со всеми», — сказал Желудков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.