Игрок «Акрона» Дмитриев: Аршавин — топ-уровень! Был в шоке от его покера «Ливерпулю»

Полузащитник тольяттинского «Акрона» и самый молодой участник Российской Премьер-Лиги в первой части сезона Арсений Дмитриев назвал своего любимого российского футболиста в истории. 17-летний хавбек выделил Андрея Аршавина, который выступал за сборную России, лондонский «Арсенал», санкт-петербургский «Зенит» и ряд других клубов.

— Есть любимый игрок из сборной России за всё время?

— Аршавин — топ-уровень! Смотрел его нарезки из «Арсенала». Когда увидел, как он покер положил «Ливерпулю», я просто в шоке был, — сказал Арсений Дмитриев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Ершову.