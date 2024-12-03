Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Акрона» Дмитриев: Аршавин — топ-уровень! Был в шоке от его покера «Ливерпулю»

Игрок «Акрона» Дмитриев: Аршавин — топ-уровень! Был в шоке от его покера «Ливерпулю»
Комментарии

Полузащитник тольяттинского «Акрона» и самый молодой участник Российской Премьер-Лиги в первой части сезона Арсений Дмитриев назвал своего любимого российского футболиста в истории. 17-летний хавбек выделил Андрея Аршавина, который выступал за сборную России, лондонский «Арсенал», санкт-петербургский «Зенит» и ряд других клубов.

— Есть любимый игрок из сборной России за всё время?
— Аршавин — топ-уровень! Смотрел его нарезки из «Арсенала». Когда увидел, как он покер положил «Ливерпулю», я просто в шоке был, — сказал Арсений Дмитриев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Ершову.

Материалы по теме
«Играл за Дзюбу в FIFA, а теперь — с ним в одной команде!» Как совмещать РПЛ и школу
Эксклюзив
«Играл за Дзюбу в FIFA, а теперь — с ним в одной команде!» Как совмещать РПЛ и школу
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android