Лещук ответил, способно ли «Динамо» побороться за чемпионство в этом сезоне РПЛ

Голкипер московского «Динамо» Игорь Лещук рассказал, могут ли бело-голубые составить конкуренцию в борьбе за чемпионский титул в нынешнем сезоне. После 17 туров «Динамо» располагается на пятом месте в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на семь очков.

«В прошлом сезоне мы до зимней паузы тоже не рассчитывали на участие в чемпионской гонке. Надеялись, но казалось, что отставание слишком большое, что конкуренты не подпустят. А в итоге сложилось так, что боролись до последнего тура. Спорт, футбол — непредсказуемые вещи. Всё может случиться, главное, в каждой игре выходить с нужным настроем, стараться побеждать. В конце сезона будет видно, где и на каком месте окажемся», — приводит слова Лещука «Матч ТВ».

Напомним, в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» встречалось с «Ахматом». На 90+5-й минуте Лещук сравнял счёт, забив головой после подачи углового. Так он стал первым вратарём в истории чемпионатов России, забившим с игры.