Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Лещук ответил, способно ли «Динамо» побороться за чемпионство в этом сезоне РПЛ

Лещук ответил, способно ли «Динамо» побороться за чемпионство в этом сезоне РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Голкипер московского «Динамо» Игорь Лещук рассказал, могут ли бело-голубые составить конкуренцию в борьбе за чемпионский титул в нынешнем сезоне. После 17 туров «Динамо» располагается на пятом месте в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на семь очков.

«В прошлом сезоне мы до зимней паузы тоже не рассчитывали на участие в чемпионской гонке. Надеялись, но казалось, что отставание слишком большое, что конкуренты не подпустят. А в итоге сложилось так, что боролись до последнего тура. Спорт, футбол — непредсказуемые вещи. Всё может случиться, главное, в каждой игре выходить с нужным настроем, стараться побеждать. В конце сезона будет видно, где и на каком месте окажемся», — приводит слова Лещука «Матч ТВ».

Турнирная таблица РПЛ

Напомним, в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» встречалось с «Ахматом». На 90+5-й минуте Лещук сравнял счёт, забив головой после подачи углового. Так он стал первым вратарём в истории чемпионатов России, забившим с игры.

Материалы по теме
«Думал, мяч выбьют». Игорь Лещук — о голе «Ахмату»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android