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Евгений Бушманов: надеюсь, Ари внесёт свой вклад в выход «Торпедо» в РПЛ

Евгений Бушманов: надеюсь, Ари внесёт свой вклад в выход «Торпедо» в РПЛ
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Экс-футболист Евгений Бушманов высказался о бывшем нападающем «Спартака», «Локомотива» и «Краснодара» Ари, который стал спортивным директором «Торпедо».

«Отрадно, что бывшие футболисты российских топ-клубов находят себя в работе в наших командах. Желаю Ари удачи и успехов на новом поприще, ведь ему предстоит другая работа. «Торпедо» в этом году выглядит уверенно в Первой лиге — команда прошла первую часть без поражений. Надеюсь, что они так продолжат во второй части. У них хорошая команда и тренер, поэтому есть все шансы и основания, что «Торпедо» решит задачу по выходу в РПЛ. А также Ари добавит в решении этой задачи, внеся свой вклад, чтобы клуб поднялся на тот уровень, где когда-то был», — сказал Бушманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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