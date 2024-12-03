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Григорян обозначил причину результативности Угальде в этом сезоне

Григорян обозначил причину результативности Угальде в этом сезоне
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Российский тренер Александр Григорян объяснил, почему форвард «Спартака» Манфред Угальде в этом сезоне повысил свой уровень результативности. В данный момент костариканец лидирует в бомбардирской гонке РПЛ. На его счету 14 голов и три ассиста за 17 матчей чемпионата страны.

«Он такие феноменальные открывания делал и в прошлом сезоне, но не забивал. Но делал их гораздо меньше. Не было такой доминанты и взаимопонимания с партнёрами. Футбол — уникальный вид спорта. Чтобы раскрыть своё мастерство, нужна уверенность в своих силах. Если ты уверен в себе — ты можешь мастерство реализовать. Состояние уверенности показало нам, какой игрок Угальде», — сказал Григорян в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, «Спартак» идёт на третьем месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025.

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