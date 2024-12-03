Джикия — об отношениях с Абаскалем: после первой же ситуации у меня не было шанса

Защитник подмосковных «Химок» Георгий Джикия рассказал о своих взаимоотношениях с бывшим главным тренером «Спартака» Гильермо Абаскалем. Футболист покинул московский клуб по завершении прошлого сезона на правах свободного агента.

— Ни для кого не секрет, что у тебя, скажем так, если не конфликт, то отношения испортились с Абаскалем.

— Они не то что испортились, а просто тренер предпочёл для себя футболиста, взял его в летнее трансферное окно, и при первой же ситуации у меня больше не было шанса, — сказал Джикия в видео на YouTube-канале Smol Talk.

Джикии 31 год. Ранее в своей профессиональной карьере Георгий выступал за «Спартак» Нальчик и «Амкар». Действующий контракт защитника с «Химками» рассчитан до лета 2025 года.