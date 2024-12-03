17-летний игрок «Акрона» Дмитриев рассказал, как реагирует на сравнения с Ламином Ямалем

17-летний полузащитник тольяттинского «Акрона» Арсений Дмитриев ответил на вопрос, как он реагирует на сравнения с 17-летним крайним нападающим «Барселоны» Ламином Ямалем.

«Мне это не надоело. Может быть, мы похожи по позиции и возрасту, но стиль игры у нас разный. За Ямалем начал следить около года назад, когда он прославился. Но у нас была сборная 2007 года, пару лет назад ездила играть в Испанию — проиграли то ли 0:5, то ли 1:5. Там как раз играл Ямаль. Я общался с ребятами в сборной, они отмечают, что уже тогда он был на таком высоком уровне — просто издевался на нашими. Но тогда и трансляцию никак не посмотреть, а сейчас Ламин в основной сборной Испании разрывает», — сказал Дмитриев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Ершову.

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