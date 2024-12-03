Желудков: поражение «Зенита» в матче с «Крыльями Советов» — несчастный случай

Ветеран «Зенита» Юрий Желудков поделился мнением о поражении сине-бело-голубых в матче 17-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (2:3).

«Поражение «Зенита» в матче с «Крыльями Советов» — несчастный случай. Думаю, команда вышла на матч с мыслями о том, что сейчас сможем обыграть соперника на классе. А «Крылья» вышли на игру заряженными. Радимов и Аршавин до матча давали прогнозы на победу «Зенита» со счётом 3:0 и 4:0. Питерцы забили гол на четвёртой минуте матча, я уже почти им поверил, что дальше забьют много мячей. «Зенит» расслабился и думал, что докатает игру, а «Крылья» настроились и забили три гола за 20 минут. Потом уже нельзя было ничего сделать.

Думаю, после поражения «Крыльям» Семак напихал игрокам за эту игру. После такого матча «Зенит» должен порвать «Акрон» без вопросов. Тем более сейчас у «Зенита» складывается неплохая ситуация, при которой они обыгрывают «Акрон», а «Краснодар» играет с «Локомотивом» вничью. Тогда будет отрыв в четыре очка от второго места перед зимней паузой, если сбудется мой прогноз», — сказал Желудков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

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