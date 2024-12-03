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Ари: хотел бы поработать в «Спартаке», но сейчас думаю только о «Торпедо»

Ари: хотел бы поработать в «Спартаке», но сейчас думаю только о «Торпедо»
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Бывший футболист «Спартака», «Локомотива» и «Краснодара» Ари, назначенный на пост спортивного директора московского «Торпедо», заявил о желании поработать в стане красно-белых.

«Конечно, я бы хотел поработать в «Спартаке». Но сейчас думаю только о «Торпедо». Я хочу помочь этому клубу всем, чем могу», — передаёт слова Ари корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

На текущий момент «Торпедо» выступает в Мелбет Первой лиге. После 21 тура соревнования московская команда набрала 43 очка и занимает второе место, отставая от лидирующей «Балтики» на два очка.

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