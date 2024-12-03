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«Это акт альтруизма». Анчелотти — о решении Мбаппе не бить пенальти в матче с «Хетафе»

«Это акт альтруизма». Анчелотти — о решении Мбаппе не бить пенальти в матче с «Хетафе»
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о решении нападающего «сливочных» Килиана Мбаппе уступить право исполнить пенальти в матче 15-го тура испанской Примеры с «Хетафе» (2:0) партнёру по команде Джуду Беллингему.

Испания — Примера . 15-й тур
01 декабря 2024, воскресенье. 18:15 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
2 : 0
Хетафе
Хетафе
1:0 Беллингем – 30'     2:0 Мбаппе – 38'    

— Делают ли подобные поступки более великими таких футболистов, как Мбаппе?
— На мой взгляд, да. Это был акт альтруизма, который мы очень ценим. Возможно, он [Мбаппе] величайший талант в современном футболе. Этот необычайный талант приносит пользу команде. Это то, что я очень ценю, — приводит слова Анчелотти AS.

Ранее Мбаппе не реализовал 11-метровый в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (0:2).

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