«Это акт альтруизма». Анчелотти — о решении Мбаппе не бить пенальти в матче с «Хетафе»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о решении нападающего «сливочных» Килиана Мбаппе уступить право исполнить пенальти в матче 15-го тура испанской Примеры с «Хетафе» (2:0) партнёру по команде Джуду Беллингему.
— Делают ли подобные поступки более великими таких футболистов, как Мбаппе?
— На мой взгляд, да. Это был акт альтруизма, который мы очень ценим. Возможно, он [Мбаппе] величайший талант в современном футболе. Этот необычайный талант приносит пользу команде. Это то, что я очень ценю, — приводит слова Анчелотти AS.
Ранее Мбаппе не реализовал 11-метровый в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (0:2).
Необычный подкат Рюдигера под Мбаппе на тренировке: