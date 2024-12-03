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«Они убивают меня». Моуринью пожаловался на турецкие СМИ

«Они убивают меня». Моуринью пожаловался на турецкие СМИ
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Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью считает, что турецкие СМИ оказывают чрезмерно большое давление на специалистов, работающих в местном чемпионате.

«Фенербахче» занимает второе место в таблице, отставая от лидера «Галатасарая» на три очка. Но они [местные СМИ] всё равно меня убивают. Проявите ко мне немного уважения.

Не пытайтесь сделать со мной то же самое, что с Джованни ван Бронкхорстом [уволенным из «Бешикташа»]. Не знаю ни одного тренера, способного сотворить чудо за три, четыре, пять месяцев и изменить всё. На мой взгляд, он [ван Бронкхорст] отлично справлялся.

Чтобы клубы и игроки развивались, им нужна стабильность, в том числе в тренерах, в философии. Так что дайте мне немного отдохнуть, позвольте спокойно работать. Но если спокойствия не будет, то это не проблема, я всё равно получаю удовольствие от работы», — приводит слова Моуринью ESPN.

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